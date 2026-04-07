Quarta – Via Santa Teresa: rimosse le transenne. Al via il percorso per il decoro e la pedonalizzazione dell’area

Questa mattina, a seguito degli ultimi solleciti, sono state finalmente rimosse le transenne presenti in via Santa Teresa, grazie all’ordinanza che ne ha disposto la rimozione.
Si tratta di un primo risultato importante, che restituisce fruibilità a un’area da tempo interessata da criticità e disagi per i cittadini.
Da oggi, l’impegno proseguirà con determinazione per garantire il pieno ripristino del decoro urbano e, soprattutto, per tutelare la qualità della vita dei residenti, evitando che situazioni del passato possano ripresentarsi.
Un sentito ringraziamento va ai dirigenti del Comune che, grazie al lavoro svolto in questi anni, hanno contribuito a rendere possibile il risultato raggiunto oggi.
L’obiettivo è chiaro: avviare un percorso che porti alla trasformazione della zona in un’area pedonale urbana, accompagnato da interventi concreti di riqualificazione e valorizzazione dell’intero contesto.
Siamo solo a metà dell’opera, ma il lavoro continuerà con serietà e costanza.
Roberto Quarta
Consigliere Comunale