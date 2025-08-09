Quarta: Vicinanza a Rossana Palladino e urgente appello alle istituzioni per una risposta immediata

Esprimo la mia più totale vicinanza a Rossana Palladino, amministratrice della Brindisi Multiservizi, vittima di un vile atto che condanno con fermezza.

Questa grave situazione impone un’immediata e forte reazione da parte delle istituzioni: è urgente l’apertura di un tavolo operativo per affrontare e debellare definitivamente tali episodi che minano la sicurezza e la serenità della nostra comunità.

Inoltre, auspico un tempestivo intervento dell’Onorevole Mauro D’Attis, nella sua veste di Vice Presidente della Commissione Antimafia, affinché possa accendere i riflettori sulla situazione di Brindisi, contribuendo con autorevolezza e determinazione a garantire giustizia e sicurezza.

Solo con un’azione unitaria e decisa potremo tutelare chi, come l’Avv. Rossana Palladino, lavora con impegno e dedizione per il bene pubblico.

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

Città di Brindisi