QUARTA(FDI): INDIGNATO PER L’ABBANDONO DI RIFIUTI!

Stanco si ma non rassegnato!

I continui episodi di abbandono dei rifiuti suscitano in me come ad ogni singolo cittadino che ama e rispetta le regole totale indignazione.

Con la Commissione Ambiente siamo prossimi alla realizzazione del regolamento igiene urbana che già come più volte detto la nostra città è sprovvista dal 2006!

Purtroppo la burocrazia e i tempi tecnici non ci consentono di essere veloci quanto lo vorremmo, pertanto il sottoscritto, sentito vari componenti della Commissione si attiverà già da domani per chiedere al Sindaco di emettere un’ordinanza sindacale urgente per coprire il periodo scoperto fino all’approvazione del regolamento!

Non possiamo più subire questa violenza.

Roberto Quarta

Presidente commissione ambiente

Consigliere comunale FDI