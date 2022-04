QUARTO APPUNTAMENTO DELLA RASSEGNA “ART & BEER EXPERIENCE”: “CAFFÈ E SOSTANZE LIMITROFE”.

Venerdì 29 aprile 2022, presso il Birrificio Gruit di Brindisi, si è tenuto il quarto appuntamento della Rassegna “Art & Beer Experience” sul tema:”Caffè e sostanze limitrofe”. L’evento è stato organizzato dall’Associazione “Il Curro-APS” che “si muove a 360 gradi su tutto quello che è cultura sostenendo l’individuo in ogni sua manifestazione nel rapporto con gli altri, con l’ambiente e con sé stesso”. Una presenza importante sul territorio per la promozione culturale in location insolite come il Birrificio Gruit, una sinergia importante come evidenziano Umberto De Vitti, Presidente dell’Associazione e Carlo Ancona, mastro Birraio del Gruit. La serata ha avuto inizio con Titti Scarano Catanzaro che ha presentato il suo libro:”Musica-movimento-Emozione, sistema Biodanza Rolando Toro”. Ha moderato l’incontro la giornalista Anna Consales. È stato interessante conoscere la Biodanza e il suo potere curativo. “L’opera nasce con l’intento di esaltare il valore della vita, anche quando sopraggiunge la malattia. È necessario volersi bene , tutelare la salute e vivere fino all’ultimo respiro”. È stata focalizzata l’efficacia di questo metodo per la prevenzione e il supporto nei casi di depressione, Alzheimer e altre patologie. Inoltre, si ritiene possa essere efficace come stimolo per le difese immunitarie. È seguita una mostra di opere pittoriche di alcuni artisti che usano tecniche molto diverse ma che sono accomunati dall’immenso amore per l’arte. Hanno esposto: Federica Martinese, Sabina Ciampa, Letizia Taveri, Claudia De Vitti, Umberto De Vitti, Daniele Cannalire, Stefania Robassa e Stefania Guadalupi. I presenti hanno potuto ascoltare anche dell’ottima musica. Da evidenziare che Carlo Ancona è sempre disponibile ad illustrare le fasi della preparazione della Birra , dalla produzione alla consumazione, a chi fosse interessato. Una bella serata, ma, soprattutto una interessante opportunità culturale.