“QUASI AMICI” CON MASSIMO GHINI E PAOLO RUFFINI AL VERDI

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andato in scena:”Quasi Amici” con Massimo Ghini e Paolo Ruffini, tratto dall’omonimo film francese del 2012 con Francois Cluzet e Omar Sy. È la storia di due uomini, tanto diversi per carattere ed estrazione sociale, ma che riescono a instaurare un rapporto bellissimo di arricchimento reciproco. Riusciranno a cambiare le loro vite, a dare una svolta importante. Si incontrano casualmente e, sicuramente, all’inizio mai si sarebbero immaginati un’evoluzione così bella del loro rapporto. Se il film aveva emozionato, la rappresentazione teatrale non ha deluso le aspettative. I due attori hanno affrontato la performance con leggerezza e bravura e il pubblico si è sentito coinvolto da tante emozioni. Molte sono state le riflessioni su come la vita possa riservare sorprese inaspettate. Un miliardario che ha tutto e che, purtroppo, è vittima di un grave incidente che lo costringe ad una vita problematica, fatta di limitazioni. Un ragazzo cresciuto in strada, che entra ed esce dalla prigione e che, probabilmente, meritava una chance per potere esprimere se stesso. Due uomini tanto intelligenti che si trovano, diventano amici e arrivano al punto da ritenersi indispensabili l’uno per l’altro, due mondi apparentemente lontani che si incontrano. Tanti i colpi di scena, tanta ilarità e commozione infinita per la nascita di un sentimento così vero. Molto bravi anche gli altri attori La performance è stata accolta con entusiasmo dal pubblico e tantissimi sono stati gli applausi. Anna Consales