“Quattru risati pi Brindisi mia” – Quattro compagnie sulla Scalinata Virgilio

Quattro compagnie, un solo palco e una serata pensata per riunire il meglio del vernacolo brindisino. “Quattru risati pi Brindisi mia”arriva lunedì 7 settembre alle ore 21 alla Scalinata Virgilio di Brindisi, come quinto appuntamento della seconda edizione del Festival, dopo quattro tappe ospitate nei quartieri con uno straordinario successo di pubblico. L’ingresso è libero.



Il Festival, organizzato da L’Ora di Brindisi e provincia e dall’associazione Periferia, su un’idea del prof. Massimiliano Oggiano, è stato inserito in “Meridiani d’Estate 2026”, il programma di attività culturali e di spettacolo organizzato dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi. A condurre la serata saranno Salvatore Morelli, direttore de L’Ora di Brindisi e provincia, e Francesca Massaro, presidente dell’associazione Periferia. La nuova serata cade nei giorni dei festeggiamenti dedicati ai Santi Patroni della città e nasce dall’accoglienza ricevuta dalla rassegna nelle quattro tappe estive.



Non sarà una replica degli spettacoli già presentati, ma un appuntamento costruito appositamente per l’occasione. Le quattro compagnie si alterneranno alla Scalinata Virgilio con sketch e situazioni brevi, portando sul palco registri, personaggi e modi diversi di lavorare sulla comicità in vernacolo.



La compagnia Anti&Mino presenterà “Santa, di nome… e di fatto!”, uno sketch ambientato in un cimitero, a un anno dalla scomparsa della moglie. Da una situazione apparentemente mesta prende forma un contesto paradossale nel quale la comicità nasce dalle relazioni tra i personaggi e dagli imprevisti della vicenda. In scena Angela Nigro, Marianna Altomare, Simona Di Bello, Roberta Monaco, Antimo Volpe, Mino Minelli, Alessandro Di Paola, Davide Minelli e Antonio Guadalupi.



La compagnia Il Sipario porterà sul palco una situazione comica, dal titolo “Ntra la corriera”,che nasce dall’incontro, e inevitabile scontro, tra due famiglie molto diverse: una del Nord e una del Sud. Entrambe sono in viaggio verso Milano per partecipare a un matrimonio, ma la convivenza forzata lungo il tragitto genera equivoci e incomprensioni. In scena Riccardo Congedo, Loredana Bruni, Antonio Tasco, Elena De Blasi, Annalisa Vincenti, Lorenzo Suma, Vincenzo Narcisi e Maurizio Salerno.



Un’aula di tribunale è invece lo spazio scelto da I Teatranti per “Ilariamia”. Al centro una coppia alle prese con problemi coniugali: il marito decide di chiamare in causa la moglie e il confronto finisce davanti a un giudice, offrendo materia a equivoci e schermaglie familiari. Sul palco Carmelo Marzo, Ilaria Seclì, Francesca Massaro e Carlo Agrimi. Lo sketch è ideato e diretto da Valeria Pasulo.



Completa la serata la compagnia Li tre CumpAri con “A casa mia cumandu iu”, costruito intorno a una discussione tra marito e moglie e al consueto, quanto improbabile, braccio di ferro su chi comandi davvero tra le mura domestiche. Gli interpreti sono Franco Arseni, Gianni Rollo, Francesco Iaia, Paola Tamborrino, Pino Pascali e Ilaria Manzo.



La Scalinata Virgilio, affacciata sul porto e dominata dalle Colonne Romane, offre alla serata uno scenario che appartiene profondamente alla storia di Brindisi. Qui il vernacolo trova il suo ultimo palco estivo, tra la lingua della città e uno dei luoghi che più ne raccontano l’identità.



Lunedì 7 settembre, ore 21, Scalinata Virgilio. Ingresso libero.