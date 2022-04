“QUEEN AT THE OPERA”, UNA SERATA STREPITOSA AL VERDI

Presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi è andato in scena un evento straordinario:”Queen at the Opera”. Tantissima gente ha potuto così rivivere il mito di Freddie Mercury, un mito che non avrà mai fine. Una serata veramente particolare, un’orchestra con performer bravissimi, cantanti straordinari e un’atmosfera resa ancora più magica da un suggestivo visual show che ha creato effetti molto particolari. Sono stati eseguiti i brani più famosi dei Queen, da “Radio GaGa”, “We are the Champions”, “Under Pressure”, “Show must go on”, “Who wants to live forever” e tanti altri. Più di due ore di spettacolo senza interruzione, uno show strepitoso con tantissime persone completamente coinvolte dalla performance. Brindisi è riuscita ad ospitare un evento rock di altissimo livello, uno show indimenticabile con tantissime emozioni che rimarranno impresse in tutti i presenti. Quando si ha la fortuna di poter assistere ad uno spettacolo così grandioso, basato sulle musiche leggendarie dei Queen, si può comprendere la sofferenza del mondo dello spettacolo in questi due anni di buio totale. Gli artisti condividono con il loro pubblico la grande gioia di essere tornati “in scena” ed è tutto così magico. Anna Consales