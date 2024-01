QUELL’HOTEL IN ABBANDONO E’ UNO SCHIAFFO AL TURISMO…

Se si effettua una ricerca su internet la pagina dell’Hotel Colonna, situato nel centralissimo corso Roma di Brindisi, continua ad esistere, con tanto di belle foto della hall e delle camere.

In realtà, i brindisini sanno bene che quell’albergo ha chiuso i battenti ormai da anni per ragioni che ovviamente competono esclusivamente alla proprietà. Addirittura nel 2021 lo stabile fu occupato anche da persone senza fissa dimora, immediatamente allontanate dalle forze dell’ordine prima che la situazione degenerasse ulteriormente.

Nel frattempo, l’ormai ex hotel è caduto in uno stato di profondo degrado, con vetrine stracolme di polvere e di segni dello stato di abbandono in cui versa.

Ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole dei propri immobili, ma è evidente che qui necessita un intervento urgente da parte dell’Amministrazione Comunale per assicurare quantomeno il decoro urbano che è dovuto ad una città con velleità di sviluppo turistico.

A questo si aggiunge il fatto che proprio la ricettività alberghiera rappresenta un punto di partenza da cui non si potrà prescindere se realmente si vuole pensare al turismo come uno dei veicoli per determinare condizioni di ripresa economica, con ampi riflessi dal punto di vista occupazionale.

Ecco perché stabilire una interlocuzione anche con i proprietari di un albergo in abbandono potrebbe risultare utile per capire quali sono le reali intenzioni per la destinazione futura, partendo da un dato: Brindisi ha bisogno di posti-letto, soprattutto in vista di un G7 che potrebbe far vivere di luce riflessa anche questa città, con il suo porto ed il suo aeroporto.