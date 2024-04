Venerdì 12 aprile 2024, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare di Taranto, si è tenuto un importante evento Rotariano, Interclub, sul tema:”Quello straordinario 1989…storia inedita della donna nel Rotary”, che ha visto la partecipazione di 26 Club del Distretto 2120. L’evento è stato organizzato dal Rotary Club di Ginosa Laterza con il nobile intento di diffondere la cultura del rispetto della donna e del suo grande valore, per combattere ogni tipo di pregiudizio. Ha relazionato Rosanna Miolli, Assistente del Responsabile per l’Ambiente in Europa, che ha raccontato il lungo iter, anche giudiziario, che ha portato all’ingresso, a pieno titolo, delle donne nella grande famiglia Rotariana. Sono intervenute: Maria Pia Vasto, prima donna Rotariana, Virginia Pirozzi, prima Presidente di Club, e Mirella Guercia, prima Governatrice del Distretto di Puglia e Basilicata. Le tre donne, con gli interventi, hanno fatto rivivere le loro pionieristiche esperienze. Un incontro importante che ha rappresentato un’altra bellissima pagina di Rotary, evidenziando, ancora una volta, l’essenzialità di un’Associazione che è sempre presente e attiva. Molto interessanti i tanti interventi che hanno dimostrato che il Rotary, con il grande sodalizio di energie e di idealità, vuole fortemente continuare su quel percorso, cominciato tanti anni fa, per rendere l’organizzazione sempre più inclusiva e promotrice di cambiamenti positivi e duraturi. Una indimenticabile pagina di Rotary che ha visto una grande partecipazione e condivisione. Anna Consales