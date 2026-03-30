Questa mattina a Brindisi la riunione di insediamento del Comitato di Coordinamento e Controllo di Acquedotto Pugliese Spa

Nella mattinata di oggi, lunedì 30 marzo 2026, in presenza nella sala “Mario Marino Guadalupi” e con collegamento da remoto, si è svolta la riunione di insediamento del Comitato di Coordinamento e Controllo di Acquedotto Pugliese Spa, organo attraverso cui i Comuni pugliesi esercitano il controllo analogo congiunto sulla Società in regime di in house providing, in carica per il triennio 2026-2028.

Il Comitato, composto da Vito Leccese (Bari – BA), Giovanni Mastrangelo (Gioia del Colle – BA), Giovanna Bruno (Andria – BAT), Angeloantonio Angarano (Bisceglie – BAT), Giuseppe Marchionna (Brindisi), Vincenzo Sforza (Cerignola – FG), Maria Aida Tatiana Episcopo (Foggia – FG), Antonio Buonavitacola (Lucera – FG), Matteo Gentile (Manfredonia – FG), Luca Benegiamo (Giuggianello – LE), Adriana Poli (Lecce – LE), Giuseppe Mellone (Nardò – LE), Cosimo Fabbiano (San Giorgio Ionico – TA), Gaetano Pichierri (Sava – TA), Pietro Bitetti (Taranto – TA), nella riunione svoltasi a Brindisi e presieduta dal sindaco di Bari, Vito Leccese, ha discusso la bozza del “Regolamento per il funzionamento del Comitato di coordinamento e controllo di Acquedotto Pugliese Spa”, che consta di 7 Sezioni, comprendenti 13 articoli.

Trattandosi della riunione di insediamento, il Comitato ha approvato all’unanimità il citato Regolamento e, in ossequio ad esso, ha provveduto a eleggere, quale Presidente, il sindaco di Bari, Vito Leccese, mentre la sindaca di Lecce, Adriana Poli, sarà Vice Presidente dell’organismo.