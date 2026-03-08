Questa sera, evento conclusivo con “Un Viaggio verso Sud con Pasolini”

Questa sera l’evento conclusivo con il concerto–performance Canzoni in Forma di Rosa

Si conclude questa sera a Brindisi la settimana culturale “Un Viaggio verso Sud con Pasolini”, il percorso di incontri, musica, letture e riflessioni dedicato alla figura e al pensiero di Pier Paolo Pasolini, ospitato dall’1 all’8 marzo negli spazi del Santa Spazio Culturale e della Biblioteca del Vicolo, all’interno dell’Ex Convento di Santa Chiara.

L’iniziativa, promossa da Yeahjasi Brindisi APS – Circolo ARCI, con il patrocinio del Comune di Brindisi e del Centro Studi Pier Paolo Pasolini, ha accompagnato il pubblico in un percorso culturale che ha intrecciato linguaggi artistici diversi – dalla poesia alla musica, dalla narrazione alla riflessione storica – restituendo l’attualità e la profondità dello sguardo pasoliniano sul Sud e sulle culture popolari.

Dopo i partecipati appuntamenti dei giorni scorsi, la rassegna si conclude domenica 8 marzo alle ore 19:30 con un evento di grande intensità artistica ed emotiva: il concerto–performance “Canzoni in Forma di Rosa”, ideato e interpretato da Vania Palumbo, realizzato in collaborazione con l’Ensemble Concentus.

Lo spettacolo nasce da uno degli episodi più significativi dell’ultimo periodo di vita di Pasolini. Durante la sua visita nel Salento, pochi giorni prima della sua morte, il poeta ebbe modo di ascoltare a Calimera, nel cuore della Grecia Salentina, i canti in lingua grika eseguiti da cantori popolari. Pasolini rimase profondamente colpito dalla forza autentica di quelle voci, simbolo di una cultura arcaica e resistente.

Da quell’esperienza prende forma Canzoni in Forma di Rosa, un progetto artistico che intreccia musica, racconto e memoria, restituendo il legame profondo tra il poeta e il Sud. In scena si alternano canti d’amore, di nostalgia e di rivalsa sociale insieme a testi selezionati e rielaborati dall’autrice, in un dialogo continuo tra parola e suono.

Lo spettacolo si configura come un vero e proprio percorso narrativo che esplora alcuni dei volti più profondi della personalità di Pasolini: il poeta, l’intellettuale, l’antropologo e l’uomo capace di ascoltare e valorizzare le culture marginali.

Al centro del progetto vi è la voce, che si manifesta attraverso il canto e la narrazione, accompagnata da strumenti classici e antichi, nella ricerca di un’interpretazione vicina alla freschezza e alla verità della tradizione musicale popolare.

Il progetto ha dato vita anche a due produzioni discografiche, Canzoni in Forma di Rosa e Canzoni in Forma di Rosa Vol. 2, oltre al cortometraggio musicale E Glossa Ti’ Mana (“La Lingua Madre”), vincitore del Bando Puglia Sounds Producers 2023 e ispirato proprio alla visita di Pasolini in Salento.

Sul palco:

Vania Palumbo – canto, voce narrante, percussioni

– canto, voce narrante, percussioni Angela Lacalamita – chitarra e liuto

– chitarra e liuto Maurizio Ria – viola da gamba

Un finale intenso che riporta simbolicamente il viaggio verso Sud al suo cuore più profondo: la lingua madre della musica, della memoria e delle culture popolari.

Ex Convento di Santa Chiara – Santa Spazio Culturale

Domenica 8 marzo – ore 19:30

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti