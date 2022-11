QUESTIONE ENERGETICA – COBAS INCONTRA L’ON. D’ATTIS

Visita questa mattina dell’on. Mauro D’Attis nella sede del sindacato Cobas per fare il punto della situazione sullo stato dell’arte inerente la riconversione della centrale termoelettrica a carbone di Cerano. Dal 2025 si dovrà completare la transizione della centrale, ma partendo dalla piena funzionalità del comitato tecnico-scientifico che comprende anche le istituzioni locali. D’Attis e’ stato il promotore di questa circostanza, sanando una lacuna operativa esistente e che ha origine dall’assenza dei territori di Brindisi e Civitavecchia dal Just Transition Found. Due realtà che furono dimenticate da alcuni dei governi degli anni scorsi, pur ospitando le due maggiori centrali a carbone. “Brindisi – ha detto D’Attis – deve restare industriale, ma con un occhio al futuro, ipotizzando di fare produzione di ogni tipo di materiale necessario per la realizzazione di fonti energetiche rinnovabil, in piena simbiosi con la tutela ambientale”.