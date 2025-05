Presso il foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, si è tenuto il quinto appuntamento della Rassegna “Verdi in Rock”:”Key[s] of Rock”, la rivalutazione dei tasti bianchi e neri. Il concerto è stato curato da “Futuro Musica”, una scuola di musica, sala prove e studio di registrazione presente a Brindisi dal 1995. Vengono offerti corsi di musica per tutti gli strumenti per tutte le età e livello di preparazione. Con questo concerto la scuola ha voluto rendere omaggio ai grandi tastieristi del rock, esplorando sei decenni di innovazione musicale, esaltando il ruolo fondamentale delle tastiere nella definizione delle sonorità del rock. Anche per questo appuntamento, Gianluca Bozzetti, componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, ha voluto dare la sua testimonianza, ringraziando tutti per la partecipazione e l’entusiasmo dimostrato verso una Rassegna innovativa, che è riuscita a portare in teatro anche i giovani. È stato, sicuramente, raggiunto l’obiettivo di rendere vivo anche il foyer e la città ha risposto alla grande. Grande attesa per l’ultimo appuntamento della Rassegna, “Schools of Rock”, che si terrà il 21 maggio e che vedrà l’esibizione di tutte le scuole che hanno partecipato al progetto e, questa volta, sarà il teatro ad accogliere coloro che vorranno assistere ad una serata speciale. Anna Consales