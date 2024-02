Raccolta del farmaco anche nel Brindisino fino a lunedì

DA OGGI E FINO A LUNEDÌ 12 FEBBRAIO 2024

SI POTRÀ PRENDERE UN MEDICINALE PER CHI NON PUÒ PERMETTERSELO



Anche quest’anno, si svolge la GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco. Durerà una settimana, da martedì 6 a lunedì 12 febbraio. Sono 5.000 le farmacie che partecipanoin tutte le città italiane riconoscibili dalla locandina dell’iniziativa. A Brindisi e provincia sono oltre 50 le farmacie e parafarmacie aderenti.

Si potranno donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. Nel nostro territorio lo scorso anno (2023) sono state raccolte 4.471 confezioni di farmaci, pari a un valore commerciale di € 31.714 €.

Il donato è consegnato a decine di realtà benefiche del territorio che si prendono cura di migliaia di persone in condizione di povertà sanitaria offrendo gratuitamente cure e medicine. A Brindisi e provincia sono Enti convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico decine di Caritas parrocchiali e diocesane, Comitati della Croce Rossa Italiana, Gruppi ed Associazioni di Volontariato e diversi altri Enti del Terzo Settore.

«Donare un farmaco è un gesto semplice e può essere determinante per la salute di chi non può permetterselo. Contribuisce in maniera importante al bene di chi lo riceve. Ma anche di chi lo dona. Perché, in fondo, compiere il bene è una parte inscindibile della legge scritta nel cuore di ogni persona, è una componente della stessa struttura umana: “siamo venuti al mondo perché qualcuno ci ha accolti, siamo fatti per l’amore, siamo chiamati alla comunione e alla fraternità”, ha detto Papa Francesco in previsione della Giornata Mondiale del Malato, che cade proprio durante la settimana di Raccolta. La gratuità, insomma, è una dimensione essenziale della nostra anima. Basterebbe questo non solo per donare un farmaco a chi ne ha bisogno, ma anche per comprendere come sarebbe così semplice costruire un mondo di pace». Queste le dichiarazioni di Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico Ets.

Servono, soprattutto, antinfluenzali e medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e sali minerali.

La GRF si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio di AIFA e in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili. Intesa Sanpaolo è Partner Istituzionale dell’iniziativa.

Di seguito l’elenco completo delle farmacie e parafarmacie aderenti a BRINDISI e provincia.