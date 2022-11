RACCOLTA DI SANGUE NELLA LEGA NAVALE DI BRINDISI

«Donare il sangue è un atto di solidarietà e può salvare una vita». E’ lo slogan che accompagna l’iniziativa promossa per sabato 26 novembre 2022 da ASL, Croce Rossa Italiana e Lega Navale Italiana: una raccolta di sangue che sarà effettuata, dalle ore 8.30 alle 12.00, nel piazzale della sezione brindisina della stessa LNI, in via Amerigo Vespucci. L’invito è rivolto a tutti (anche non soci), la fascia di età è quella compresa tra 18 e 65 anni. Sarà presente una autoemoteca e tutti i donatori saranno sottoposti ai controlli preventivi ricevendo poi i risultati delle analisi.