Raccolta differenziata rifiuti. Pronti i nuovi ispettori ambientali

Per aumentare il tasso di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e’ necessario incrementare i controlli non solo da parte degli enti deputati come la polizia locale, ma anche da parte di associazioni che hanno a cuore il territorio. Tra queste, Ekoclub si prepara a mandare tra le vie cittadine e di campagna i nuovi ispettori ambientali, con la sola funzione di raccomandare e di guidare i cittadini a praticare nel migliore dei modi questo importante tassello di cittadinanza attiva e partecipazione alla cura della propria città. Ekoclub, infatti, ha avviato oggi un breve corso per ispettori ambientali della durata di 4 giorni. Una full immersion presso i locali della Casa degli Erranti, all’interno delle ex Scuole Pie. Funzionari amministrativi esperti relazioneranno sulle norme ambientali più elementari. Tantissimi sono gli iscritti al corso, tra cui tanti giovani al di sotto dei 25 anni. Hanno introdotto i lavori il presidente di Ekoclub Brindisi, Massimo Roma, il vicepresidente Francesco Lisco e il coordinatore del progetto, Angelo Pomes.