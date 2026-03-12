Raccolta differenziata stagione balneare 2026, l’assessore Antonucci avvia campagna di ascolto e sensibilizzazione

Si è svolta questa mattina, 12 marzo 2026, presso il Settore Ambiente del Palazzo di Città, su iniziativa dell’assessore all’Ecologia e Ambiente, Livia Antonucci, un incontro con i gestori dei lidi balneari, per la sensibilizzazione al rispetto della raccolta differenziata in vista della stagione balneare 2026. Si tratta dell’attivazione di una fase di ascolto pubblico, utile alla raccolta di contributi in vista anche delle misure di sensibilizzazione, che potrebbero confluire nel redigendo Piano Industriale decennale dell’Igiene Urbana, a cura degli Organi competenti (Commissioni consiliari, Consiglio comunale).

Tale iniziativa, che rientra tra i compiti e le prerogative dell’assessore, vista la numerosa e attiva partecipazione degli operatori, lascia ritenete che sia stata apprezzata e che possa divenire buona prassi per altre attività del settore.

Appaiono pertanto destituite di ogni fondamento le manifestate preoccupazioni di mancato coinvolgimento di organismi politico-amministrativi che sono parte essenziale del procedimento.