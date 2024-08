Raccolta firme contro autonomia differenziata. Stasera in piazza a Carovigno

Dopo la nascita a Brindisi, del Comitato Provinciale promotore per il Referendum Abrogativo contro l’Autonomia

Differenziata (avvenuta il 22 luglio u.s.), nella giornata di martedì 30 luglio 2024 in Piazza a Carovigno, un arcobaleno

di forze democratiche, tra Partiti, Sindacati e Associazioni, si sono messe insieme per costituire di fatto il Comitato

cittadino e per contrastare una Legge scellerata, che avrà effetti nefasti in ogni ambito e in ogni settore, ma

soprattutto che impatterà negativamente sulla vita delle persone.

Il Comitato cittadino di Carovigno è così costituito: Partito Democratico, Movimento 5 stelle, Sinistra Italiana, Italia

Viva, CGIL, UIL e le Associzioni culturali Liberi di e Il Ponte.

I comitati cittadini stanno procedendo alla raccolta firme su tutto il territorio, riscontrando una forte adesione che si

pone in linea con lo straordinario dato nazionale che fa registrare la raccolta di migliaia di firme in pochissimi giorni

(quota 500.000 firme già raggiunta).

Una legge che dividerà il Paese, aumentando i divari territoriali e peggiorando le diseguaglianze sociali. Questo

provvedimento impoverirà il lavoro, mettendo in discussione il contratto collettivo nazionale e alimentando una

competizione al ribasso sulla sicurezza dei lavoratori. Smantellerà l’istruzione pubblica, regionalizzando la scuola e

compromettendo l’identità culturale dell’Italia. Privatizzerà la sanità, rendendo il diritto alla salute accessibile solo a

chi potrà permetterselo e demolirà il welfare universalistico, privando il sistema pubblico di risorse fondamentali.

Inoltre, sottrarrà allo Stato la competenza su materie strategiche come politiche energetiche, reti e infrastrutture,

telecomunicazioni, porti e aeroporti, trasporti, ricerca scientifica, ambiente, cultura, rapporti con l’UE, commercio con

l’estero e protezione civile.

A tal proposito, seppur convintamente lontani da qualsivoglia polemica registriamo che a differenza di quanto

accaduto nei Comuni d’Italia che hanno condiviso le motivazioni della battaglia per il NO all’autonomia differenziata, a

Carovigno l’Amministrazione Comunale ha deciso inspiegabilmente di smarcarsi dall’iniziativa prevista non aderendo

alla costituzione del Comitato cittadino.

Tramite social è stato comunicato alla cittadinanza che, come peraltro previsto dalla normativa in vigore, i cittadini si

sarebbero potuti recare presso gli Uffici comunali per partecipare alla raccolta firme.

Riteniamo la decisione assunta dall’Amministrazione comunale, un’occasione mancata per dimostrare, così come

accaduto nella gran parte dei Comuni d’Italia, unità di intenti nei confronti di una legge ingiusta e iniqua.

Solo INSIEME potremo fare la differenza, potremo praticare la partecipazione

a difesa della nostra Costituzione e dei diritti di tutti.

TI ASPETTIAMO martedi 13 AGOSTO in Piazza, ore 21.00