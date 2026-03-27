Raccolta rifiuti – Confcommercio e Confesercenti: “Bene il sistema del confronto attraverso cui si potranno evitare provvedimenti vessatori a carico delle attività commerciali”

I rappresentanti di Confcommercio e di Confercenti hanno partecipato ad un incontro sui sistemi di raccolta dei rifiuti promosso dagli Assessori Livia Antonucci e Giuseppe De Maria.

Per Confesercenti erano presenti il Presidente Michele Piccirillo e la funzionaria Melania Signorile, mentre per Confcommercio il Direttore Mimmo Consales.

Da entrambe le associazioni è giunto il ringraziamento per il coinvolgimento su una tematica così importante ed anche la volontà di collaborare con il settore Ambiente dell’Amministrazione Comunale per ottenere un miglioramento del decoro urbano e della situazione igienico-sanitaria.

In tale ottica, sono state formulate alcune proposte operative affinché si possa prevedere il corretto svolgimento del ritiro quotidiano della frazione umida e del vetro per tutte le attività di ristorazione del lungomare. Chiesto, inoltre, un costante servizio di lavaggio dei contenitori per evitare il diffondersi di cattivo odore, anche in vista dell’ormai prossima stagione estiva. E’ stato posto anche il problema della sostituzione di cassonetti che risultano danneggiati ormai da tempo.

Confcommercio e Confesercenti, poi, hanno sollecitato una campagna di informazione rivolta alle attività commerciali (con l’utilizzo di un vero e proprio vademecum) per evitare che le stesse incorrano in infrazioni. Solo dopo questa fase, pertanto, si dovrebbe attuare attività sanzionatoria da parte della polizia locale.

Le associazioni, infine, hanno ribadito la disponibilità a collaborare – anche attraverso un tavolo permanente di confronto proposto dall’Assessore Antonucci – per definire sistemi innovativi di raccolta da inserire nella gara decennale che il Comune di Brindisi si appresta a bandire.

Confesercenti Brindisi – Confcommercio Brindisi