RACCOLTA RIFIUTI -UNA NOTA DELLA SOCIETA’ TEOREMA

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO UNA NOTA DELLA SOCIETà TEOREMA SPA:

Teorema S.p.A., azienda che si occupa di servizi ambientali nella città di Brindisi, ha avviato alcune azioni concrete per sensibilizzare la cittadinanza sulla raccolt differenziata.

Tra gli appuntamenti, la collaborazione con l’associazione culturale Fr/Azione Tuturano per la pulizia dei terreni

interessati dal progetto Corridoio Verde nel quartiere La Rosa e la successiva piantumazione di alcuni alberi, lo

scorso sabato 18 novembre. In questo contesto urbano, con l’aiuto dei ragazzi dell’Arci, sono stati raccolti 2 sacchi

condominiali di rifiuti di vetro e metalli, 4 di carta e cartone, 6 di imballaggi in plastica e 2 di rifiuti non riciclabili; ma

anche rifiuti ingombranti e piccoli RAEE abbandonati. L’importanza della collaborazione e del senso di appartenenza

al territorio è stata ribadita anche da Progetto Corridoio Verde: “Il primo passo fatto è stato pulire e riqualificare

l’ampia area comunale verde che cinge il quartiere La Rosa con l’obiettivo di dare alla cittadinanza una piccola oasi

da curare e far crescere insieme. La piantumazione che effettuiamo per realizzare il corridoio necessita di una

costante manutenzione realizzabile solo con l’aiuto di tutti i residenti e volontari”. Perché sono i cittadini i primi a

poter fare la differenza. Con questo obiettivo, di sensibilizzare gli utenti a comportamenti sempre più sostenibili e

virtuosi con percorsi informativi ed educativi dedicati alla valorizzazione del rifiuto come risorsa, Teorema partecipa

attivamente alla SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti).

Nelle giornate del 22 e 23 novembre dalle ore 8:00 alle ore 13:00 un operatore presidierà il mercato di Tuturano e

nelle giornate del 29 e 30 novembre il mercato di Sant’Elia per mostrare le corrette modalità di conferimento di

alcuni rifiuti in plastica, come le grucce e le cassette che, pur essendo recuperabili abitualmente vengono buttate

nell’indifferenziato.

Consapevoli che la collaborazione tra cittadini, associazioni e aziende è la base per il futuro di ogni città, Teorema

rinnova l’invito a tutta Brindisi a partecipare in modo attivo e responsabile a tutte le iniziative che verranno

organizzate da oggi e per la durata dell’appalto, certi che insieme otterremo risultati tangibili e un futuro sostenibile,

per dire BrindiSì.