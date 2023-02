RACCOLTE FIRME CONTRO LA PISTA CICLABILE IN VIALE ALDO MORO

Ancora in strada il comitato dei commercianti di viale Aldo Moro e di parte di quella zona del rione impegnato nella raccolta firme contro la realizzazione della pista ciclabile in quel luogo e a favore di un diverso modo di intendere la riqualificazione urbana. Oggi, ultimo atto dell’iniziativa nei pressi del mercato coperto della Commenda. “Ci sono altre zone del quartiere – ha Cesare Mevoli, commissario cittadino di FDI – dove realizzare questa pista ciclabile, utilizzando marciapiedi più larghi, senza creare problemi al traffico veicolare. Porteremo queste firme, che sono alcune centinaia, dal sindaco per metterlo al corrente di queste esigenze”.