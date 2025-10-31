Rachiero (Attiva Brindisi): Il Consiglio Comunale di Brindisi approva all’unanimità la mozione per la ristrutturazione e riattivazione dei servizi igienici pubblici

Il Consiglio Comunale di Brindisi approva all’unanimità la mozione per la ristrutturazione e riattivazione dei servizi igienici pubblici

Il Consiglio Comunale di Brindisi ha approvato all’unanimità la mozione di Attiva Brindisi avente ad oggetto la “Ristrutturazione, riattivazione e implementazione dei servizi igienici pubblici nella città di Brindisi”.

La mozione nasce dalla constatazione che, nonostante la crescente vocazione turistica di Brindisi quasi tutti i servizi igienici pubblici presenti sul territorio comunale risultano attualmente chiusi o inutilizzabili a causa di gravi carenze strutturali.

Tale situazione, come sottolineato nel documento approvato, incide negativamente sull’immagine della città e sulla qualità della vita di residenti e turisti, configurando una grave carenza nei servizi essenziali di accoglienza e decoro urbano.

La città di Brindisi non può dirsi realmente accogliente se manca di servizi essenziali come i bagni pubblici. Questo atto, condiviso da tutto il Consiglio, rappresenta un passo concreto per restituire dignità, decoro e funzionalità agli spazi urbani. È un segnale di attenzione verso residenti, turisti e l’immagine stessa della nostra città.”

L’approvazione unanime della mozione testimonia una convergenza trasversale delle forze politiche sul tema della cura della città e del rilancio dell’immagine turistica di Brindisi, in coerenza con le strategie di valorizzazione e accoglienza urbana.