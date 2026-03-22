Rachiero (Attiva): sdegno e ferma condanna…

Esprimiamo profondo sdegno e ferma condanna per le parole inaccettabili pronunciate da Giuseppe Catalano, già Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Definire i cittadini di Brindisi come “i più sfigati di Puglia”, che si sentono “i fratelli poveri dei Pugliesi” e “piangono la propria miseria di essere brindisini” non è solo un’offesa gratuita, ma rappresenta un atto di indelicatezza istituzionale che ferisce la dignità di un’intera comunità.

Brindisi è una città che ha dato e continua a dare un contributo fondamentale allo sviluppo economico, energetico e culturale della Puglia e dell’intero Paese.

È una terra di lavoratori, di storia millenaria e di risorse immense, che troppo spesso ha dovuto affrontare sfide complesse proprio a causa di politiche regionali e nazionali troppo spesso distanti dalle reali necessità del territorio.

Sentirsi etichettare con tale superficialità da chi ha ricoperto ruoli di vertice nell’amministrazione regionale è un insulto che non può essere nè giustificato nè tollerato.

Queste dichiarazioni confermano la grave assenza di peso della attuale Amministrazione Comunale di Brindisi nei tavoli regionali e svelano un pregiudizio allarmante che mette in dubbio l’equità di trattamento verso tutti i territori della nostra regione.

Si richiedono formalmente scuse pubbliche immediate da parte di Catalano verso la città di Brindisi e i suoi abitanti.

Si auspica una presa di distanza netta da parte della Presidenza della Regione Puglia, per chiarire che tali affermazioni non rispecchiano in alcun modo la visione istituzionale verso il territorio brindisino.

Si chiede infine un confronto urgente sulle politiche di sviluppo destinate al nostro porto, alla nostra città e alla nostra provincia, affinché si risponda con i fatti — e non con le offese — alle criticità che la cittadinanza affronta quotidianamente.

Brindisi merita rispetto, attenzione e investimenti, non certo l’ironia di chi, per il ruolo ricoperto, avrebbe dovuto lavorare per metterla in corsa con il resto della regione, anziché isolarla ora con etichette sarcastiche.

Diego Rachiero

Consigliere Comunale ATTIVA BRINDISI