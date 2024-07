Rachiero: Brindisi, nuova Giunta. Tutto è bene quello che finisce…

La puntata finale della telenovela che ha sfiancato la città nelle ultime settimane ha di certo

fatto tirare un sospiro di sollievo.

Tuttavia i dati politici e le prospettive amministrative che emergono dalla crisi – aperta al

buio e definita con colpevole lentezza ed approssimazione – sono tutt’altro che

incoraggianti.

Un’amministrazione fragile che si è limitata solo a farsi trascinare dagli eventi.

Un primo cittadino che avrebbe avuto tutta la legittimazione ed il tempo per affrontare di

petto la situazione, ma ha mostrato imperdonabili esitazioni.

Un partito cardine dell’attuale maggioranza cittadina, Fratelli d’Italia, che ha evidenziato

tutte le profonde contraddizioni interne, la critica sconnessione del tessuto territoriale e la

totale assenza di dialogo con i vertici nazionali.

Il risultato? Una “nuova” giunta plasmata senza un minimo criterio, se non la ricerca

spasmodica di pseudo – equilibri politici oramai definitivamente saltati. Un valzer di

deleghe che continua a subordinare gli interessi ed il bene della città alle ambizioni di

gruppi e di singoli.

Unico dato positivo, si spera: si tornerà finalmente a lavorare sulle urgenze oramai

abbandonate da troppo tempo (crisi industriale, BMS, emergenza igiene urbana, ecc…).

Dove si è diretti lo potrà dire solo la tenuta di una maggioranza che, almeno per ora, è

riuscita a mettere una piccola pezza a crepe che appaiono tuttavia ben più profonde.

Consigliere Comunale

ATTIVA BRINDISI

Diego Rachiero