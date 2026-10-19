Rachiero: “Oggi l’ennesima triste pagina di una politica incapace di guardare al futuro”

Quanto accaduto oggi in Consiglio Comunale in merito alla mozione sull’Aeroporto del Salento — passata solo con i voti dell’opposizione e l’abbandono dell’aula di quattro consiglieri di maggioranza — rappresenta l’ennesima, triste pagina di una politica incapace di guardare al futuro della comunità.

Laddove servirebbe una guida ferma a difesa di un’infrastruttura vitale, prevalgono tatticismi e prove di forza. Per questa classe dirigente, la mera sopravvivenza contabile vale più del bene dei cittadini.

La misura è colma: Brindisi è sfinita da questo stallo. I cittadini non possono tollerare che il destino del territorio sia calpestato dai regolamenti di conti di una coalizione ormai frammentata.

Il Sindaco dimostri dignità politica e prenda atto della realtà: questa amministrazione non ha più i numeri per governare. Continuare a galleggiare è un’irresponsabilità gravissima, resa ancora più pericolosa dall’imminente discussione sul bilancio consolidato, uno snodo cruciale che esigerebbe stabilità assoluta.

Brindisi non può rimanere ostaggio del vuoto politico per un altro anno e mezzo. Si chiuda questa parentesi e si restituisca il rispetto che la città merita.

Diego Rachiero – consigliere comunale