Nella giornata odierna, in alcune zone della città, l’azienda incaricata del servizio di igiene urbana non ha ritirato gran parte dei rifiuti, applicando invece su numerosi sacchi esposti, in particolare neri o opachi, i bollini che attestano la non conformità del conferimento.

Esprimiamo forte preoccupazione non tanto per lo strumento utilizzato, quanto per le modalità operative adottate e per le ricadute sull’igiene e sul decoro urbano.

Pur riconoscendo che contrastare il conferimento errato sia giusto e doveroso per il buon funzionamento della raccolta differenziata, riteniamo che una misura drastica come il mancato ritiro su larga scala debba rappresentare esclusivamente la soluzione estrema. Prima di lasciare intere aree della città in uno stato di totale abbandono, con evidenti disagi igienico-sanitari e di decoro, è indispensabile mettere in campo controlli capillari e tutte le misure intermedie utili a individuare e sanzionare i reali trasgressori, senza penalizzare indiscriminatamente l’intera cittadinanza, compresa quella virtuosa.

Proprio in questa direzione ATTIVA BRINDISI, unitamente al Presidente della Commissione Ambiente, Consigliere Roberto Quarta, ha già sollecitato più volte in Commissione l’Amministrazione comunale affinché venga emanata un’apposita ordinanza sindacale che vieti e sanzioni, su tutto il territorio cittadino, l’utilizzo di sacchi neri e opachi per il conferimento dei rifiuti. Si tratta di uno strumento semplice, già ampiamente adottato in Italia, che, se accompagnato da un serio sistema di controlli e sanzioni, sarebbe a nostro parere fondamentale per consentire agli operatori di verificare immediatamente la conformità del contenuto, prevenendo gli abusi alla fonte ed evitando disservizi generalizzati come quello odierno.

La proposta si è tuttavia scontrata con un’incomprensibile chiusura da parte dell’Amministrazione. Qualora l’inerzia finora dimostrata su questo tema dovesse persistere, ci vedremo costretti a intervenire formalmente in aula, presentando un’apposita mozione consiliare urgente per impegnare il Sindaco e la Giunta all’immediata adozione dell’ordinanza.

L’inciviltà è di pochi, ma gli elevati costi della TARI e il degrado urbano colpiscono tutti.

I cittadini virtuosi meritano rispetto e tutela.

Diego Rachiero

Consigliere Comunale ATTIVA BRINDISI