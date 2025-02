Rachiero: “”Speriamo che il Consiglio ponga fine a questo stillicidio”

Le tensioni politiche (partitiche e individuali) che hanno da sempre caratterizzato questa

Amministrazione, lungi dall’essere appianate dal primo rimpasto di giunta, hanno

accompagnato il cammino della maggioranza, distogliendo puntualmente l’attenzione di

chi ci governa dai gravissimi temi e dalle enormi criticità da cui la città è stata ormai

travolta e sottoponendo quotidianamente il Primo Cittadino a pressioni, ricatti e dettami

che inevitabilmente ne intaccano serenità di pensiero e libertà di azione.

La assoluta assenza di una organica visione della città e del suo prossimo arduo futuro ed

il tempo e le energie concentrate su lotte intestine e giochi di ruolo hanno finito per

rallentare e compromettere la gestione delle reali priorità (crisi industriale, gestione igiene

urbana e bando decennale, progetti PNRR, progetti CIS, crisi della Brindisi Multi Servizi

s.r.l., ecc…).

La assoluta assenza di progettazione sia nel breve e medio termine, sia nel lungo periodo

ha cercato più volte un alibi nel passato, ma dopo quasi due anni di mandato tale alibi

appare oggi a dir poco inaccettabile.

Di fronte a un momento storico di gravità unica, con riferimento alla crisi industriale,

occupazionale e sociale ormai già dentro le porte, non è più tollerabile che Brindisi sia

ancora condannata ad un imperdonabile immobilismo e ad un perdurante conflitto tra le

forze politiche di maggioranza che blocca ogni progresso della Amministrazione e della

città tutta.

La firma da parte del Consigliere indipendente Roberto Quarta non rappresenta certo una

voce isolata, ma è sintomatica di una crisi e di una insofferenza ben più diffusa, oramai

sotto gli occhi di tutti.

E’ tempo pertanto di una attenta e coscienziosa verifica in Consiglio Comunale che, si

auspica, possa porre fine a questo stillicidio.

Diego Rachiero

Consigliere Comunale

ATTIVA BRINDISI