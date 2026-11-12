Racket, usura e presidio del territorio: al Comando Provinciale dell’Arma di Brindisi un incontro con il fronte antimafia e antiracket

Incontro tra l’Arma dei Carabinieri e le Associazioni Antiracket, Libera e XFarm: gettate le basi per le prossime iniziative condivise per rafforzare la legalità nel brindisino.

Brindisi. Non una semplice visita di cortesia o un formale saluto di presentazione, ma un vero e proprio confronto pragmatico sui temi dell’usura e del racket per rafforzare la collaborazione tra i Presidi dell’Arma e le Associazioni sul territorio, nel più ampio quadro delle iniziative di coordinamento della Prefettura di Brindisi.

Si è svolto presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi un vertice ad alto livello che ha visto la partecipazione del Comandante Provinciale, Colonnello Agostino Scala, affiancato dal Comandante del Reparto Operativo, Tenente Colonnello Marco Ancora, e dai suoi più stretti collaboratori, insieme ai rappresentanti del mondo dell’associazionismo e della tutela della legalità.

Al centro del confronto, fluido ed essenziale, si è posta l’analisi puntuale delle principali criticità locali, con un focus prioritario sulla prevenzione dei fenomeni dell’usura e delle estorsioni: piaghe che, laddove si manifestano, soffocano il tessuto economico e minacciano la serenità di cittadini e imprenditori.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per fare il punto sulle problematiche emergenti e, soprattutto, per gettare concrete basi per i programmi e le iniziative future. Nel corso della riunione sono stati delineati percorsi di azione congiunti focalizzati sul supporto alle vittime di racket, sulla sensibilizzazione della collettività e sul monitoraggio capillare dei segnali di infiltrazione criminale a livello provinciale.

L’appuntamento ha segnato un ulteriore e significativo momento di rafforzamento della già consolidata collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e i presidi sociali di legalità attivi in provincia. La sinergia tra la presenza capillare delle Stazioni dei Carabinieri e il lavoro quotidiano delle associazioni rappresenta infatti un baluardo fondamentale per rompere il muro dell’omertà e offrire risposte tempestive alle comunità locali.

All’incontro hanno preso parte i rappresentanti delle seguenti realtà del territorio:

– Associazioni Antiracket della provincia di Brindisi: “SOS Impresa Rete per la Legalità”, rappresentata dal Presidente e coordinatore regionale Valerio Perrone; “Legalità e Sicurezza” di Mesagne, rappresentata dal Presidente Fabio Marini; “ACIAM” di Ceglie Messapica, rappresentata dal Presidente Domenico Maggi; “Sviluppo e Legalità” di San Pietro Vernotico, rappresentata dal Presidente Ermanno Manca; “ACIAS” di San Vito dei Normanni, rappresentata dal Presidente Angelo Tedesco e da Lucio Ligorio; “Latiano che Lavora” di Latiano, rappresentata dal Presidente Giuseppe Chionna; “Lavoro e Vita Serena” di San Donaci, rappresentata dal Presidente Giuseppe Simone;

– “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” di Brindisi, rappresentata dal Presidente Valerio D’Amici;

– XFarm (Laboratorio di innovazione sociale e agricoltura pubblica su beni confiscati) di San Vito dei Normanni, rappresentato dal Presidente Marco Notarnicola.

L’Arma dei Carabinieri e i rappresentanti del terzo settore hanno confermato l’impegno a proseguire su questo percorso condiviso, programmando già i prossimi incontri operativi per dare seguito concreto alle intese raggiunte.