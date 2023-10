“RADICI” – BASELL: FIGLI DI UN DIO MINORE…

BASELL, FIGLI DI UN DIO MINORE

Rabbia e sconcerto per il comportamento della Filctem Brindisi

Al petrolchimico di Brindisi, la mensa era il luogo comune dove per decenni, i lavoratori, si sono

incontrati e hanno discusso e affrontato in maniera unitaria e trasversale qualsiasi problema si

presentasse, vertenze, chiusure di impianti, cambi di proprietà non condivise dalla classe operaia e

tanto altro.

Ad oggi purtroppo non è più cosi!

Il 12 di Settembre è stata convocata un assemblea da parte del coordinamento delle ditte

appaltatrici intercategoriali allo scopo di allargare la lotta a tutti coloro che rischiano il posto di

lavoro per la chiusura del P9T, impianto della Basell, alla suddetta assemblea erano assenti le

RSU dei chimici e tutti i dirigenti delle altre categorie rappresentate all’interno del sito, i lavoratori

sono stati lasciati da soli.

In questi giorni è stata convocata un assemblea per il 16 Ottobre, (nella mensa aziendale,

appunto) con un’ azione unilaterale della categoria dei chimici dove saranno presenti i loro

segretari nazionali per discutere della vertenza Basell, senza coinvolgere per l’ennesima volta la

platea dei lavoratori delle ditte appaltatrici.

Una farsa mediatica più che un assemblea così come tutte le passerelle di politici e funzionari

sindacali a vari livelli intervenuti in questa vicenda che continuano ostinatamente a parlare di 47

unità, escludendo categoricamente tutti i lavoratori dell’indotto.

Noi Radici del Sindacato, area di minoranza e opposizione in CGIL, esprimiamo il nostro dissenso

e la nostra rabbia per il comportamento avuto dalla Filctem Brindisi, che anziché affrontare una

lotta comune continua unilateralmente a difendere solo il proprio orticello sottraendosi ad un

confronto democratico e confederale.

Il nostro Sindacato non ha una storia corporativa come altri con cui firmiamo ancora oggi accordi, è

un Sindacato di classe e rappresenta tutti i lavoratori… Non sopravvive per una “aristocrazia

operaia” !

Questa classe dirigente, dovrebbe vergognarsi, per le finalità con le quali usa il Sindacato, non

rispecchiando minimamente la nostra CGIL.



Area congressuale Radici del Sindacato