«Radici Biancazzurre»: il Brindisi FC incontra gli studenti

Prosegue «Radici Biancazzurre», il progetto nato dalla collaborazione tra il Brindisi FC e l’Istituto Comprensivo Bozzano-Centro per avvicinare i più giovani ai colori biancazzurri e promuovere i valori dello sport e il senso di appartenenza alla propria città.

Martedì 27 ottobre prenderà vita «Fuoricampo Show», un originale talk show che vedrà gli studenti protagonisti di un incontro speciale con i calciatori biancazzurri. L’iniziativa si svolgerà in due momenti: alle ore 9:00 presso la scuola primaria di Bozzano e alle ore 11:00 presso la scuola secondaria di primo grado Marzabotto.

Saranno proprio i ragazzi a porre domande, scoprire curiosità e conoscere da vicino le storie, i sacrifici e i sogni dei giocatori, andando oltre ciò che accade sul terreno di gioco. L’iniziativa rappresenta una delle prime attività concrete del progetto «Radici Biancazzurre», che prevede, tra le altre iniziative, l’adesione al programma “GiocoCalciando” della FIGC e un percorso educativo dedicato alla condivisione, al rispetto e alla partecipazione.

«L’obiettivo dell’iniziativa è rafforzare il legame tra società, scuola e famiglie, trasmettendo alle nuove generazioni l’orgoglio di sostenere e rappresentare la squadra della propria città – dichiara Gilberto Niccoli Direttore Generale del Brindisi FC –. La società rivolge un sentito ringraziamento alla Dirigente Scolastica, Maria Luisa Pastorelli, per la disponibilità e l’entusiasmo con cui ha accolto e sostenuto il progetto, che mira a creare nuove opportunità di crescita e condivisione per gli studenti. Siamo convinti che il futuro di una società sportiva si costruisca anche attraverso il rapporto quotidiano con il proprio territorio. Perché l’amore per una maglia non nasce soltanto allo stadio: si coltiva a scuola e cresce insieme alla propria città».

Il percorso proseguirà con nuovi appuntamenti e iniziative dedicate ai giovani, per promuovere i valori dello sport e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità biancazzurra.