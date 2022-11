RADIODIAGNOSTICA – ATTIVITA’ PER IL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA

Radiodiagnostica: attività per il recupero delle liste di attesa

Turni aggiuntivi, pomeridiani, serali e festivi, per abbattere le liste d’attesa e recuperare le prenotazioni di alcuni esami strumentali che determinate categorie di pazienti aspettano da tempo. La Asl di Brindisi ha stilato un calendario straordinario per la Tac e la Risonanza magnetica che mira a tagliare le lunghe liste di alcune prestazioni che, soprattutto a causa della pandemia, si sono accumulate.

Il piano di riduzione delle liste di attesa coinvolge anche il Pta di Mesagne la cui Tac sarà affidata alla Radiodiagnostica del Perrino, diretta da Eluisa Muscogiuri, in accordo col direttore del Dipartimento Onco-Ematologico Radioterapico Radiodiagnostico, Maurizio Portaluri, e con il direttore del Distretto sociosanitario di Mesagne, Michele Morgillo. I professionisti dell’ospedale di Brindisi hanno dato disponibilità a lavorare anche su Mesagne. Questa ulteriore soluzione contribuirà a raggiungere prima gli obiettivi stabiliti.

Nei giorni feriali, al Perrino, le macchine saranno in funzione dalle 20 alle 23; di sabato saranno effettuati esami dalle 14 alle 20; la domenica, infine, dalle 8 alle 20. A breve, a Brindisi come a Mesagne, saranno attivati turni aggiuntivi di Ecografia e Radiologia. Il programma di recupero prevede una massiccia attività di recall degli assistiti, mirante ad anticipare gli appuntamenti già fissati, nel rispetto delle liste di attesa e delle relative classi di priorità.

“Siamo al lavoro – ha spiegato Muscogiuri – per recuperare il tempo perso in questi due anni, complicati da tutti i punti di vista. Con la disponibilità offerta dai colleghi, dai tecnici e dagli infermieri a effettuare sedute aggiuntive in orari serali e giorni festivi, nonostante gli impressionanti carichi di lavoro a cui siamo sottoposti, puntiamo a tagliare le liste d’attesa che sappiamo essere uno dei tasti dolenti dell’offerta sanitaria, locale ma non solo. Ringrazio tutti i miei collaboratori, senza i quali non sarebbe possibile implementare questa nuova e impegnativa organizzazione, tutta a vantaggio e nell’interesse dell’utenza”.

Il direttore generale della Asl, Flavio Maria Roseto, ha sottolineato che “questa misura rientra in un piano più generale di miglioramento dell’offerta dei nostri servizi sanitari. Insieme all’attivazione dei turni straordinari di Tac, Risonanza magnetica, Ecografia e Radiologia, i numerosi lavori in corso nelle strutture e la riorganizzazione di spazi e attività, mirano a rendere più efficiente l’intero sistema. Ringrazio di cuore tutta l’équipe di Radiodiagnostica dell’ospedale Perrino, dal direttore Muscogiuri al coordinatore dei tecnici Emilio Errico, per lo spirito di servizio che ancora una volta stanno dimostrando. Un’azienda, specie se sanitaria, funziona solo se prevale l’interesse collettivo: con la disponibilità ad effettuare i turni aggiuntivi, i nostri professionisti hanno dimostrato di possedere un grande senso di responsabilità oltre all’elevata competenza. Siamo consapevoli che la strada è ancora lunga, ma il percorso non ci spaventa poiché ci muoviamo seguendo una rotta precisa, tracciata dalle indicazioni regionali e ministeriali che, siamo certi, produrrà frutti da mettere a disposizione di tutta la comunità”.