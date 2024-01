Radiologia interventistica al Perrino – Amati: urgente conferenza dei sindaci con assessore, DG e primario

Radiologia interventistica BR. Amati: “Conferenza dei sindaci urgente con assessore, DG e primario. Richiesta a Marchionna. Subito attiva unità dipartimentale”

Di seguito, la dichiarazione del Consigliere regionale Fabiano Amati.

“Ho chiesto al sindaco di Brindisi Pino Marchionna di convocare con urgenza una conferenza dei sindaci, con l’assessore regionale, i consiglieri regionali, il DG e il direttore dell’unità operativa, per affrontare e risolvere in poche ore la grave carenza della radiologia interventistica al Perrino, causata dalle gravi disattenzioni e sottovalutazioni delle burocrazie sanitarie.

Quella della radiologia interventistica è la carenza di una specialità salva-vita, riguardante la salute di tutti i cittadini della provincia di Brindisi, che negli ultimi mesi è stata trattata con minore attenzione anche rispetto a una qualsiasi inaugurazione – con tanto di comunicati, selfie e foto di gruppo – di un ascensore, di un montacarichi o dello spostamento di una carta da una scrivania all’altra.

E, per evitare complicazioni logistiche o scuse, ho consigliato a Marchionna di convocare l’incontro a Bari, nella sede del Consiglio regionale; per la logistica me ne occupo io.

La radiologia interventistica è un problema di rango regionale che va certamente centralizzato, poiché trattasi di una branca specialistica salva-vita, tipica degli ospedali regionali di II livello, non assoggettabile alle regole della territorialità provinciale. Ma nel frattempo che si risolva questo vulnus di partenza, magari con AziendaZero, in grado di superare un’irragionevole modalità organizzativa tendente a considerare ogni Asl come una monade, c’è bisogno d’istituire al Perrino un’unità operativa dipartimentale, assumendo tutti i costi necessari, incentrata sul personale in servizio e su altri radiologi che hanno già dato la disponibilità ad accettare l’offerta di lavoro della Asl Brindisi. Ovviamente, bisognerà associare ai professionisti medici il personale delle altre professioni sanitarie necessarie.

In poche parole, non bisogna ripetere gli errori e le sottovalutazioni del passato, che ci hanno portato a distruggere un servizio di grandissima efficienza, a causa di litigi, ripicche, allontanamenti, accomodamenti e rifiuti nel riconoscere modalità organizzative in grado di attribuire indennità speciali e comunque certamente inferiori a molte altre pagate inutilmente. E mi fermo qui, perché non è questa l’ora dei processi, ma ne accenno al solo fine di evidenziare che anche in questo caso si tratta di vicende generate dalla disattenzione delle burocrazie sanitarie, con i politici responsabili della mancata conoscenza nel dettaglio delle magagne e della mancata reazione in termini disciplinari a tanto scempio.”