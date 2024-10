Radiologia interventistica al “Perrino” – Vizzino: Il lavoro svolto dall’Asl sta dando i suoi frutti, rimediando anche ad errori del passato

L’ospedale Perrino di Brindisi potrà disporre in tempi brevissimi di una Unità operativa complessa di radiologia Interventistica. Il tutto, sarà possibile grazie all’impegno con cui l’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ed il suo direttore generale Maurizio de Nuccio hanno operato per colmare la lacuna principale rappresentata dalla carenza di personale medico. La selezione di coloro che hanno partecipato al bando pubblico consentirà in breve tempo di raggiungere il risultato auspicato, attraverso cui si potranno salvare più vite umane.

E’ l’ennesima dimostrazione di come si può operare con competenza per superare problemi della sanità pubblica brindisina che si sono accumulati negli anni.