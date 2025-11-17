Radiologia interventistica – Antonucci (FI): “I cittadini della provincia di Brindisi non possono più rischiare la vita per i ritardi e le omissioni della Regione”

Nelle scorse ore si è verificato un altro caso drammatico nel Perrino di Brindisi che ha richiesto un intervento chirurgico per ridurre una emorragia cerebrale devastante. Ancora una volta i sanitari dell’ospedale del capoluogo hanno compiuto un miracolo per evitare che un piccolo paziente perdesse la vita, ma sono stati costretti ad operare in condizioni difficili per l’assenza di strutture ormai indispensabili per garantire interventi immediati.

Il riferimento è alla radiologia interventistica di cui è ancora privo il Perrino, nonostante le promesse ed i tanti impegni disattesi. In questo modo, si continua a mettere a rischio la vita di circa 400.000 abitanti della provincia di Brindisi.

Anche nel caso del bambino sottoposto ad intervento chirurgico al Perrino, infatti, poi si è reso necessario il trasferimento al Policlinico di Bari ed è proprio quel tragitto di un centinaio di chilometri (oltre al tempo che si trascorre lontano dalle apparecchiature per la rianimazione) che mette a rischio la vita dei pazienti.

Queste storie da Terzo mondo non possono più esistere in una regione che si vanta di essere all’avanguardia e che invece accusa venti anni di disinteresse e di ritardi, soprattutto in una provincia piccola e trascurata come quella di Brindisi.

Livia Antonucci – coordinatrice cittadina di Forza Italia