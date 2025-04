Radioterapia Perrino, Amati: “Entro domani saranno autorizzate prestazioni aggiuntive per erogare tempestivamente le prestazioni. Ora richiamare pazienti. Grazie a DG”

Comunicato stampa del consigliere e assessore regionale Fabiano Amati.

“Entro domani saranno autorizzate le prestazioni aggiuntive al personale dell’UO di Radioterapia dell’ospedale Perrino di Brindisi, così da ripristinare un turno di lavoro soppresso. Grazie al Direttore generale della ASL Maurizio De Nuccio per la tempestiva soluzione del problema e confido che da domani stesso sarà effettuato un richiamo dei pazienti interessati, così da anticipare a tempi clinicamente ragionevoli le prestazioni.

Aveva destato, sconcerto nei pazienti interessati, la decisone obbligata di eliminare un turno di sedute di radioterapia al Perrino di Brindisi, a causa della mancanza di personale. Tale decisione stava comportando il differimento delle prenotazioni a giugno e luglio, per richieste di prestazioni invece indifferibili, come le recidive di forme tumorali.”