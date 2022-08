RADUNO HAPPY CASA: AL VIA LA STAGIONE SPORTIVA 2022/23

PORTE APERTE PER I MEDIA DURANTE LA SESSIONE POMERIDIANA DI LAVORO DELLA SQUADRA BIANCOAZZURRA. IL 25 AGOSTO PREVISTA LA PARTENZA PER IL RITIRO DI CAMPOBASSO.

La stagione sportiva 2022/23 per la Happy Casa Brindisi è stata inaugurata nella giornata di ieri alla presenza di televisioni, radio, testate giornalistiche e siti specializzati in occasione della sessione pomeridiana di lavoro presso il PalaPentassuglia di Brindisi.

Un roster quasi completamente rinnovato che ha risposto alle prime domande dei media, raccogliendo le impressioni e l’impatto con la città di Brindisi e con i suoi tifosi sempre passionali. Momentaneamente assenti gli atleti americani Reed, Dixson e Bowman (i primi due in arrivo nelle prossime ore, mentre per l’ultimo acquisto si attende l’espletamento delle pratiche burocratiche di rilascio del visto) e Harrison tornato a casa in permesso per alcuni giorni in America il cui rientro è programmato nei prossimi giorni.

“Lasciamoci definitivamente alle spalle la scorsa stagione e concentriamoci sul lavoro quotidiano – spiega coach Frank Vitucci – con una squadra al 90% completamente rinnovata. Iniziamo questo nuovo progetto con entusiasmo e curiosità, voglia di conoscerci e crescere insieme. Sarà una sfida per tutti, dallo staff ai giocatori, ma siamo pronti come sempre a impiegare tutte le nostre risorse ed energie affinché anche questa stagione regali soddisfazioni a noi stessi, alla dirigenza, ai tifosi e alla città”.

Volti nuovi e curiosità anche per quanto concerne lo staff tecnico, dal vice allenatore coach Fabio Corbani e il preparatore fisico Davide Ferioli alla prima esperienza in biancoazzurro. Staff tecnico, medico-sanitario e dirigenziale che si è unito al centro del campo per scattare una foto di gruppo beneagurante per l’inizio di una stagione sportiva che vedrà la Happy Casa impegnata nell’undicesimo campionato consecutivo in Serie A e nella manifestazione europea della FIBA Europe Cup.

Sono giorni di visite mediche, test fisici e atletici da ultimare in vista della partenza per Campobasso. Il 25 agosto la squadra partirà in ritiro presso la struttura ‘Hotel Centrum Palace’, hotel e resorts a quattro stelle in Molise, luogo della prima partita ufficiale di precampionato in data sabato 3 settembre. Amichevole a porte aperte a ‘La Molisana Arena’, casa della Magnolia squadra cestistica femminile protagonista in A1 femminile, tra la Happy Casa Brindisi e la Gevi Napoli.