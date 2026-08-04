Raffaele Iaia – Cordoglio per la morte di Franco Leoci

Apprendiamo con tristezza la scomparsa dell’amico Franco Leoci, già Vice sindaco al Comune di Brindisi, per la Democrazia Cristiana, dove ha ricoperto altri incarichi in enti di secondo grado. Poi il suo ruolo nella Margherita , di cui avevamo condiviso la costituzione del PD, ricoprendo anche l’incarico nel Collegio dei Revisori per diversi anni, intervenendo spesso nei dibattiti con un contributo professionale, apprezzato da tutte le parti politiche.

Le ultime vicende, di qualche mese addietro, lo avevano distrutto moralmente, con la morte del figlio Fabio, noto avvocato.

Un abbraccio e sentite condoglianze al figlio Luca e Francoandrea e famiglie , per la grave perdita.

Raffaele Iaia