Raffaella Argentieri confermata alla Presidenza della Fondazione “Di Giulio”

“Il dott. Tonino Di Giulio è stato un pioniere dell’oncologia presso l’Ospedale “Di Summa” e ha tracciato il sentiero della senologia nel Mezzogiorno. Era convinto che la prevenzione oncologica, se applicata opportunamente, potesse essere più efficace di qualsiasi terapia, prodigandosi per tutta la vita per la salvaguardia dell’ambiente e della salute- Raffaella Argentieri”. L’Assemblea di giugno 2025, della Fondazione Di Giulio, ha eletto la Dirigenza per il triennio 2025-2026-2027: prof.ssa Raffaella Argentieri, Presidente; dott.ssa Concetta Chetrì, Vice Presidente; sig.ra Marzia Di Giulio, Segretaria; sig.ra Marilù Pinto e dott. Giuseppe Di Giulio, Consiglieri. La Fondazione è un’associazione molto attiva nel territorio, soprattutto per quanto riguarda le problematiche legate alla salute e all’ambiente e nel conservare vivo il ricordo indelebile che il dott. Di Giulio ha lasciato in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo personalmente e apprezzarne i suoi insegnamenti e il suo rigore scientifico. L’impegno della prof.ssa Argentieri è costante e tante sono le manifestazioni organizzate per raggiungere nobili obiettivi. Continua, senza sosta, la raccolta fondi per l’acquisto di un Ecografo Digitale all’avanguardia per l’ambulatorio di Senologia ASL di Via Dalmazia, Brindisi. Bisogna sensibilizzare sulla prevenzione e supportare i medici e il personale sanitario che lavorano sempre con tanta professionalità. Anna Consales