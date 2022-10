RAGAZZO MORTO PER OVERDOSE A SAN VITO – INDIVIDUATI E ARRESTATI GLI SPACCIATORI

Decesso per overdose da eroina di un giovane di San Vito dei Normanni, arrestati i presunti autori della cessione dello stupefacente.

Il 21 ottobre 2022, nel corso delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Brindisi, conseguenti al decesso per overdose da eroina di un giovane di San Vito dei Normanni, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno tratto in arresto in flagranza di reato una coppia, residente a Francavilla Fontana, trovata in possesso di 75 grammi di eroina, 10,7 grammi di cocaina, materiale atto al taglio e al confezionamento del narcotico e più di mille euro in denaro contante, suddiviso in banconote di vario taglio. L’intensa e immediata attività investigativa ha consentito di acquisire una serie di minuziosi elementi per risalire all’identità della coppia, verosimilmente responsabile della cessione della dose di eroina poi risultata letale per la vittima e per cui risponderanno anche del reato di morte come conseguenza di altro delitto. La ricostruzione delle ultime ore di vita del giovane ha consentito, tra l’altro, di accertare le responsabilità di una terza persona in merito al delitto di omissione di soccorso.