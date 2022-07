RAI: D’ATTIS (FI), A BRINDISI E PROVINCIA NON SI VEDONO CANALI, RIPRISTINARE SERVIZIO O TAGLIARE CANONE

“Ho appena informato il senatore Alberto Barachini, presidente della Commissione vigilanza della Rai, dell’assurda situazione che stanno vivendo i cittadini di Brindisi e provincia, da giorni esclusi – senza che se ne comprendano appieno i motivi – della visione dei canali Rai. È indispensabile che il servizio venga ripristinato nel più breve tempo possibile, ovvero si provveda a escludere le zone interessate dal pagamento di una parte del canone. In fondo, sarebbe assurdo pagare per un servizio che non si usufruisce”. Così in una nota, il deputato di Forza Italia, Mauro D’Attis.