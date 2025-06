Rallenta il servizio di assistenza domiciliare. La denuncia dei nostri lettori

Gentile Direttore,

Le scrivo per portare alla luce una grave problematica che in questi mesi interessa centinaia di brindisini e della quale nessuno pare si occupi.

L’assistenza domiciliare integrata in questi mesi ha subito un rallentamento nell’erogazione dei servizi, con particolare riferimento alla fisioterapia domiciliare. Mi spiego meglio. L’ADI è una “tipologia di assistenza che prevede l’erogazione di prestazioni diagnostico¬ terapeutiche presso il domicilio di soggetti/utenti non autosufficienti residenti nella provincia di Brindisi e che sono affetti da particolari condizioni patologiche”, come si legge sul sito ASL.

In molti casi le patologie sono estremamente gravi e invalidanti e per molte di esse la fisioterapia resta la sola “cura” per poter beneficiare di un minimo di sollievo e di una qualità di vita quantomeno dignitosa.

Il servizio viene fornito a seguito di visita fisiatrica domiciliare a seguito della quale si stila un pianto terapeutico ad personam che verrà poi messo in pratica dal fisioterapista. Il piano ha la durata di un anno dopo il quale occorre nuovamente la visita fisiatrica per il rinnovo dello stesso. Alcuni pazienti, molti, hanno dovuto attendere molte settimane prima di ricevere la visita fisiatrica, anche con piano terapeutico scaduto. Ma non è tutto, perché con piano terapeutico alla mano, sono ancora in molti ad attendere l’assegnazione del fisioterapista per il prosieguo della terapia. Tanti sono i pazienti che non possono permettersi di sospendere il trattamento (terapia continuativa) pena l’aggravarsi dei sintomi e il peggioramento della qualità di vita. A prescindere dal tipo di patologia (SLA, Parkinson, malattie neurodegenerative, ecc.), parliamo di persone e della loro dignità oltre che del loro diritto alla salute.

Auspico che chi di dovere, ASL e Cooperativa S. Bernardo, possa fornire risposte adeguate e recuperare il pregresso in tempi strettissimi.