RANDAGISMO, CAROLI (FDI): IL NUOVO REGOLAMENTO CHE RADDOPPIA LE TARIFFE NON PUO’ ESSERE APPROVATO SENZA AVER ASCOLTATO ANCI PUGLIA

“Quando di parla di un nuovo Regolamento e nuove tariffe per i servizi pubblici che riguardano ‘il controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali d’affezione’, non si pu? esprimere un parere, anche se solo consultivo, senza sentire l’ANCI Puglia, visto che questi servizi pubblici nella nostra Regione sono a totale carico dei Comuni. Riteniamo che sia indispensabile che i rappresentanti dei Comuni si confrontino con i componenti della Commissione regionale randagismo che ha stilato il nuovo Regolamento, per questo ho chiesto anche che ritornino in audizione anche questiultimi.

“È indubbio che il benessere degli animali che fanno compagnia all’uomo (cani e gatti, in modo particolare) sta a cuore a tutti e dover provvedere a quelli meno fortunati che non sono adottati da nessuno è un dovere morale, ma come consiglieri regionali abbiamo anche un altro dovere, quello di guardare ai costi, che ribadiamo sono a totale carico dei Comuni: la tariffa per ogni animale ospite dei canili/rifugi sanitari viene raddoppiata (da 2,5 euro a 5,1 euro) ed è giusto sentire l’ANCI per conoscere la loro posizione in merito al nuovo Regolamento.”