Rapina al portavalori – SAP: urgente potenziare il controllo del territorio

SAP Sindacato Autonomo di Polizia Brindisi

Rapina al portavalori con tecniche definite “da guerra” e urgente necessità di potenziare il controllo del territorio

– Apertura immediata del Commissariato di San Pietro Vernotico (BR).

Questa Organizzazione Sindacale, esprime forte preoccupazione per la gravissima rapina al portavalori avvenuta nella mattinata odierna, nel territorio provinciale; Ennesimo episodio che, conferma ancora una volta, la crescente audacia della criminalità e la vulnerabilità delle aree prive di un adeguato presidio di sicurezza.

La dinamica dell’evento, caratterizzata da modalità violente, con tecniche definite “da guerra” e da un elevato rischio per cittadini e operatori, evidenzia in modo inequivocabile la necessità di rafforzare immediatamente il controllo del territorio, attraverso un incremento e ri-distribuzione degli organici ed una più efficace sintonia e sinergia tra le Forze di Polizia.

Il SAP rinnova con fermezza la richiesta, già avanzata da tempo, di procedere senza ulteriori ritardi all’apertura del Commissariato di Pubblica Sicurezza a San Pietro Vernotico, iter già avviato da tempo; struttura indispensabile per garantire una presenza stabile e qualificata delle Forze di Polizia in un’area strategica e frequentemente esposta a fenomeni criminali.

L’attivazione del Commissariato rappresenta una risposta concreta e non più procrastinabile alle esigenze di sicurezza della comunità e degli operatori economici, oltre che un presidio fondamentale per assicurare interventi tempestivi e un controllo capillare del territorio.