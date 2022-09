RAPINA ALLA GIOIELLERIA DE “LE COLONNE” – IN PIENO GIORNO…

Rapina in pieno giorno nella gioielleria “Stroili” situata nel centro commerciale “Le Colonne” di Brindisi. I malviventi si sono finti clienti e, poco prima delle ore 10.30, si sono fatti aprire una vetrinetta da una commessa e, sotto la minaccia di un fucile a canne mozze, hanno portato via gioielli per un valore ancora imprecisato. Dopo di che si sono dati alla fuga a bordo di una moto. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile. La stessa gioielleria aveva subito un’altra rapina lo scorso 2 agosto.