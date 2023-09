Ancora una rapina all’Eurospin del Brin Park di brindisi. Erano da poco trascorse le 18.30 quando due individui, armati e incappucciati,. si sono introdotti nella struttura mentre all’interno vi erano numerosi clienti. Si sono avvicinati alle casse ed hanno portato via banconote per circa 500 euro prima di darsi alla fuga a piedi, in direzione del rione Sant’Elia. Sul posto i carabinieri per le indagini del caso.