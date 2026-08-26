Rapina all’ufficio postale della Commenda. In azione rapinatore solitario

Un individuo, dall’apparente età di 50 anni ed armato di pistola, ha fatto irruzione, poco dopo le ore 15, nell’ufficio postale di viale Commenda. Il suo volto era coperto solo da una mascherina del tipo FFP2 del tipo indossato da tutti durante il periodo del Covid. Dopio aaver minacciato i dipendenti e i presenti si è dato alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Volanti della Questura. Non è dato sapere se la rapina è stata effettivamente portata a termine con il prelievo di banconote.