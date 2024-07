Rapina all’Uffico postale della Commenda. Esploso un colpo di pistola

Rapina a mano armata ai danni dell’Ufficio postale del rione Commenda. Due individui sono arrivati sul posto a bordo di una moto di grossa cilindrata e indossando caschi integrali. uno dei due ha esploso un colpo di pistola in aria per farsi largo e scoraggiare le reazioni dei presenti. Dopo di che i due si sono avvicinati alle casse ed hanno asportato banconote per 500 euro. Dopo di che si sono dati alla fuga. Sul posto la polizia di Stato ed una ambulanza del 118 a causa di un malore accusato da uno dei clienti presenti nell’ufficio postale al momentod ella rapina.