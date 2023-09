Rapina a mano armata nel pieno centro di Brindisi. Si è verificata in serata ai danni della rivendita di tabacchi situata tra piazza Vittoria e via Ferrante Fornari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che poco dopo hanno fermato un giovane brindisino nei pressi di via San Giovanni al Sepolcro. Potrebbe trattarsi proprio di uno dei rapinatori. Il bottino della rapina ammonterebbe a 1.700 euro.