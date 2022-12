RAPINA IN PIENO CENTRO. MA QUESTA VOLTA IL RAPINATORE VIENE AMMANETTATO

Rapina in pieno centro stasera a Brindisi, poco prima della chiusura. Un individuo ha fatto irruzione nella gioielleria “Anna Longo”, in via Filomeno Consiglio e si é fatto consegnare l’incasso prima di darsi alla fuga. Ma il figlio del proprietario – secondo una prima ricostruzione dell’accaduto – lo avrebbe inseguito e immobilizzato, pare con la collaborazione di alcuni passanti. Nel frattempo sono intervenuti gli agenti della sezione volanti e lo hanno ammanettato. A quanto pare, però, ci sarebbe anche un complice che sarebbe riuscito a darsi alla fuga.