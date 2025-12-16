“RAPPORT IS POWER” – Il Futsal Carovigno apre un dialogo tra sport, giovani e comunità con il mental coach Michele Tribuzio

In un momento storico in cui i giovani vivono sempre più pressioni, disorientamento e fragilità emotive, il Futsal Carovigno sceglie di andare oltre il campo da gioco, organizzando un evento che mette al centro le persone, le relazioni e la crescita interiore.

Il 29 dicembre 2025, alle ore 16:30, presso il Teatro Italia di Carovigno, si terrà “RAPPORT IS POWER”, una serata di formazione e ispirazione condotta da Michele Tribuzio, mental coach di caratura internazionale, noto anche come Zio Mike.

Un appuntamento rivolto a tutta la cittadinanza, con l’intento di generare un impatto positivo non solo sulle atlete del settore giovanile, ma su tutte le famiglie, educatori, sportivi e cittadini che quotidianamente vivono il delicato compito di accompagnare i ragazzi nella loro crescita.

Tribuzio, autore, formatore e fondatore della “Mike Academy”, ha alle spalle oltre trent’anni di attività a stretto contatto con aziende, scuole, e soprattutto con squadre sportive di alto livello. Ha collaborato con realtà come SSC Bari, Juventus Women, Matera Calcio e molte altre, offrendo percorsi di coaching finalizzati a migliorare la consapevolezza, la comunicazione interna ai gruppi e la performance individuale, sempre partendo da un principio fondamentale: la qualità delle relazioni determina la qualità dei risultati.

Il “rapport” – la connessione autentica e profonda tra le persone – è, secondo Tribuzio, la chiave per creare ambienti sani, motivanti e inclusivi. E questa filosofia si sposa perfettamente con la visione del Futsal Carovigno, che ha scelto di investire in un percorso di crescita personale e di gruppo per le sue giovani atlete, valorizzando il benessere emotivo e la motivazione attraverso un approccio educativo e innovativo.

“Abbiamo sentito l’esigenza di fare qualcosa di diverso, che vada oltre l’allenamento tecnico-tattico. I nostri ragazzi e ragazze hanno bisogno di punti di riferimento, di strumenti interiori per affrontare le sfide quotidiane, non solo sportive. Allo stesso modo abbiamo pensato che un evento del genere possa giovare a tutta la cittadinanza carovignese, diventando un momento di crescita collettiva utile a tutti.”, ha dichiarato Vincenzo Lanzillotti, presidente del Futsal Carovigno.



“RAPPORT IS POWER” sarà un’esperienza coinvolgente, aperta, emotiva.

Un momento per ascoltare, riflettere e crescere insieme, come squadra e come comunità. Perché una squadra non si costruisce solo in palestra, ma anche nelle relazioni quotidiane, nel dialogo, nel supporto reciproco tra genitori, tecnici, dirigenti e cittadinanza.

L’evento ha ricevuto il patrocinio gratuito del Comitato Regionale Puglia LND e del Comune di Carovigno.



Dettagli dell’evento:

– Titolo: RAPPORT IS POWER

– Relatore: Michele Tribuzio – Mental Coach e formatore

– Quando: 29 dicembre 2025, ore 16.30

– Dove: Teatro Italia, Carovigno

– Per info e contatti: +39 333 127 4256 Un piccolo grande passo verso una cultura sportiva che mette al centro la persona.

